Ödüllü belgesel Kara Sevda, Zonguldak'ta izleyici ile buluşuyor

Yönetmenliğini Mustafa Kağan İslamoğlu’nun yaptığı TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda en iyi belgesel film ödülü alan "Kara Sevda" belgeseli, 13 Kasım Cuma Saat 18:00'da Zonguldak Belediye Sinema Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor.

KBÜ Safranbolu Türker inanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Mustafa Kağan Islamoğlu, Sude Naz Demirci, Irmak Buse Erünsal, Berkay Fikret Şık, Emirhan Duman, Serhat Kayacuk ve ismet Mirza Aydın tarafından hazırlanan "Kara Sevda" adlı belgesel, 13 Kasım 2026 tarihinde Zonguldak Belediye Sineması’nda özel gösterim gerçekleştirecek.

REKLAM

Zonguldakspor ve Karaelmas Gazeteciler Derneği'nin destekleriyle düzenlenecek gösterimin ardından Zonguldakspor'un tarihiyle ilgili söyleşi yapılacak. Gösterim, tüm halka ücretsiz olacak. Yönetmen Kağan İslamoğlu, belgesel gösterimine ilgi duyan tüm halkı davet ettiklerini söyledi.

"Kara Sevda" belgeseli, TRT’de elde ettiği birincilik başarısının yanı sıra Muğla Zeytin Çiçeği Film Festivali, Bingöl Film Festivali, Amasya Film Festivali’nde de finale kalma başarısı gösterdi.

Belgesel, Zonguldak’ın kömür madenciliğinin yanı sıra futbol alanında da öne çıktığı dönemi konu alıyor. Maden işçilerinin emeği ve dayanışmasıyla sahalarda mücadele eden, halk arasında "İşçi Milli Takımı" olarak anılan Zonguldakspor’un hikayesini Ekrem Murat Zaman, Ahmet Birdal ve Kaan Aydın’ın anlatımlarıyla seyirci karşısına çıkarıyor.