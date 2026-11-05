Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Ödüllü belgesel Kara Sevda, Zonguldak'ta izleyici ile buluşuyor

        Ödüllü belgesel Kara Sevda, Zonguldak'ta izleyici ile buluşuyor

        Yönetmenliğini Mustafa Kağan İslamoğlu'nun yaptığı TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda en iyi belgesel film ödülü alan "Kara Sevda" belgeseli, 13 Kasım Cuma Saat 18:00'da Zonguldak Belediye Sinema Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Ödüllü belgesel Kara Sevda, Zonguldak'ta izleyici ile buluşuyor

        Yönetmenliğini Mustafa Kağan İslamoğlu’nun yaptığı TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda en iyi belgesel film ödülü alan "Kara Sevda" belgeseli, 13 Kasım Cuma Saat 18:00'da Zonguldak Belediye Sinema Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor.

        KBÜ Safranbolu Türker inanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Mustafa Kağan Islamoğlu, Sude Naz Demirci, Irmak Buse Erünsal, Berkay Fikret Şık, Emirhan Duman, Serhat Kayacuk ve ismet Mirza Aydın tarafından hazırlanan "Kara Sevda" adlı belgesel, 13 Kasım 2026 tarihinde Zonguldak Belediye Sineması’nda özel gösterim gerçekleştirecek.

        REKLAM

        Zonguldakspor ve Karaelmas Gazeteciler Derneği'nin destekleriyle düzenlenecek gösterimin ardından Zonguldakspor'un tarihiyle ilgili söyleşi yapılacak. Gösterim, tüm halka ücretsiz olacak. Yönetmen Kağan İslamoğlu, belgesel gösterimine ilgi duyan tüm halkı davet ettiklerini söyledi.

        "Kara Sevda" belgeseli, TRT’de elde ettiği birincilik başarısının yanı sıra Muğla Zeytin Çiçeği Film Festivali, Bingöl Film Festivali, Amasya Film Festivali’nde de finale kalma başarısı gösterdi.

        Belgesel, Zonguldak’ın kömür madenciliğinin yanı sıra futbol alanında da öne çıktığı dönemi konu alıyor. Maden işçilerinin emeği ve dayanışmasıyla sahalarda mücadele eden, halk arasında "İşçi Milli Takımı" olarak anılan Zonguldakspor’un hikayesini Ekrem Murat Zaman, Ahmet Birdal ve Kaan Aydın’ın anlatımlarıyla seyirci karşısına çıkarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti

        Benzer Haberler

        Çaycuma semalarında yüzlerce turnanın göç yolculuğu
        Çaycuma semalarında yüzlerce turnanın göç yolculuğu
        Ailesinin kayıp ihbarı verdiği genci arama çalışmaları sürüyor
        Ailesinin kayıp ihbarı verdiği genci arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta sağanak etkisini artırdı; caddeleri su bastı
        Zonguldak'ta sağanak etkisini artırdı; caddeleri su bastı
        Zonguldak'ta sağanak yağış
        Zonguldak'ta sağanak yağış
        Zonguldak'ta lösemiyle mücadele eden çocuklar için farkındalık yürüyüşü düz...
        Zonguldak'ta lösemiyle mücadele eden çocuklar için farkındalık yürüyüşü düz...
        Alaplı'da 35 Umre yolcusu dualarla uğurlandı
        Alaplı'da 35 Umre yolcusu dualarla uğurlandı