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        TRT Mobil Sinema Tırı Zonguldak'ta çocuklarla buluştu

        Zonguldak'ta çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:33 Güncelleme:
        TRT Mobil Sinema Tırı Zonguldak'ta çocuklarla buluştu

        Zonguldak'ta çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

        Çocukları beyaz perdeyle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında kente gelen TRT Mobil Sinema Tırı, sahil bandında konuşlandırıldı.

        Çocuklar, tırda oluşturulan özel sinema ortamında film izleme heyecanı yaşadı.

        Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu da TRT Mobil Sinema Tırı'nda çocuklarla bir araya geldi.

        Hacıismailoğlu, sohbet ettiği çocukların sinema heyecanına ortak oldu.

        Film gösteriminin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik kapsamında çocuklar boyama etkinliğine katıldı.

        TRT Mobil Sinema Tırı, yarın da Zonguldak'ta bulunacak.

        Projeyle çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişiminin artırılması, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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