Türkiye Siber Vatan Programı'nda 2027 dönemi başladı

Türkiye'nin 81 ilindeki üniversite öğrencilerini siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında geleceğe hazırlamayı hedefleyen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri, çevrim içi eğitimlerden yüz yüze teknik eğitimlere, yapay zekâ destekli CTF yarışmalarından BootCamp ve takım çalışmalarına uzanan kapsamlı bir yetenek geliştirme sürecine katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 26 Kalkınma Ajansının yürütücülüğünde uygulanan Türkiye Siber Vatan Programı, 2027 döneminde Türkiye'nin 81 ilindeki üniversite öğrencilerini siber güvenlik ve yapay zekâ teknolojileriyle buluşturacak.

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Türkiye'nin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen programla gençlerin teknik yetkinliklerinin artırılmasının yanı sıra takım çalışması, problem çözme, yenilikçilik ve girişimcilik kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

2026 döneminde 26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla 81 ile yaygınlaştırılan program, 2027 yılında yapay zekâ teknolojilerinin siber güvenlik alanındaki artan önemi doğrultusunda "Yapay Zekâ Destekli Siber Güvenlik Yetenek Programı" modeliyle uygulanacak.

81 ilden üniversite öğrencileri başvurabilecek

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Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemine Türkiye'nin 81 ilinde öğrenim gören üniversite öğrencileri başvurabilecek. Adayların başvuru sırasında öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan Kalkınma Ajansını seçmeleri gerekiyor. Başvuru ve eğitim süreci, öğrencinin üniversitesinin bulunduğu bölge esas alınarak yürütülecek. Çevrim içi eğitim ve eleme aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, başvurdukları Kalkınma Ajansının faaliyet bölgesi içerisinde belirlenecek ilde düzenlenecek yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanacak. Yüz yüze eğitimlerin gerçekleştirileceği iller ilgili Kalkınma Ajansları tarafından ayrıca duyurulacak. Yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerin eğitimlere katılım kapsamında ihtiyaç duyacağı ulaşım ve konaklama hususları ilgili Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

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Öğrencileri çok aşamalı bir eğitim ve yarışma süreci bekliyor

Türkiye Siber Vatan Programı yalnızca teknik eğitimlerden oluşan bir eğitim programı olarak değil, öğrencilerin yeteneklerinin aşamalı olarak geliştirilip ölçüldüğü kapsamlı bir yetenek geliştirme modeli olarak uygulanıyor.

Programa başvuran öğrencileri çevrim içi eğitimlerden başlayarak yüz yüze teknik eğitimlere, CTF yarışmalarına, BootCamp'e ve takım çalışmalarına uzanan kapsamlı bir süreç bekliyor.

İlk aşama: Yaklaşık 3 aylık çevrim içi eğitim

81 ilden programa kabul edilen öğrenciler ilk olarak yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitim sürecine katılacak. Bu aşamada öğrencilerin siber güvenliğe ilişkin temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanırken, eğitim süreci aynı zamanda yüz yüze eğitimlere katılacak öğrencilerin belirlenmesine yönelik bir hazırlık ve eleme aşaması niteliği taşıyacak. Böylece Türkiye'nin farklı illerinde öğrenim gören gençlerin bulundukları yerden programa erişebilmesi ve ortak bir temel yetkinlik seviyesine ulaşabilmesi hedefleniyor.

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İkinci aşama: Sızma Testi Eğitimi

Çevrim içi eğitim ve eleme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 26 Kalkınma Ajansı bölgesinde gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimlere davet edilecek. Yüz yüze programın ilk bölümünde öğrencilere Sızma Testi Eğitimi verilecek. Bu eğitimlerle öğrencilerin siber güvenlik alanındaki teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmeleri, gerçek hayatta karşılaşılabilecek güvenlik problemlerine yönelik çözüm üretme yetkinliği kazanmaları amaçlanıyor.

Üçüncü aşama: Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Eğitimi

2027 döneminin en önemli yeniliklerinden birini Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Eğitimi oluşturacak. Bu aşamada öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerini siber güvenlik problemlerinin çözümünde kullanabilmelerine yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenecek. Böylece öğrenciler yalnızca mevcut siber güvenlik araçlarını kullanan değil, yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirebilen genç yetenekler olarak geleceğe hazırlanacak.

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Yapay zekâ modelleri CTF'de yarışacak

Eğitim sürecinin ardından öğrenciler için programın önemli uygulama aşamalarından biri olan CTF (Capture the Flag) yarışması gerçekleştirilecek. 2027 döneminde CTF modeli yapay zekâ ile daha ileri bir seviyeye taşınacak. Öğrencilerin eğitim sürecinde kazandıkları siber güvenlik bilgi ve becerileriyle yapay zekâ yetkinliklerini bir arada kullanmaları sağlanacak. Öğrencilerin geliştirdiği yapay zekâ modellerinin siber güvenlik problemlerinin çözümünde kullanılması ve bu modellerin birbirleriyle yarışması hedeflenecek. Böylece gençler, öğrendikleri teorik bilgileri gerçek senaryolara yakın uygulamalar üzerinde test etme, zaman baskısı altında problem çözme ve takım halinde hareket etme deneyimi kazanacak.

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Başarılı öğrenciler Siber Vatan BootCamp'e katılacak

Eğitim ve yarışma aşamalarında başarılı olan öğrenciler programın ileri aşamalarından biri olan 7 günlük Siber Vatan BootCamp programına davet edilecek. BootCamp süresince öğrenciler yoğun teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektör etkileşimlerinin yer aldığı bir gelişim sürecinden geçecek. Program kapsamında ayrıca teknik geziler, ustaçırak buluşmaları, konferans ve seminerler, mentor firmalarla birebir çalışmalar, takım faaliyetleri ve farklı CTF yarışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla öğrenciler teknik bilgilerini geliştirebilirken takım çalışması kültürü kazanabilmekte, yenilikçi düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmekte, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmekte ve girişimcilik konusunda farkındalık kazanabilmek.

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Siber Vatan takımlarına katılma fırsatı

Programın tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yetkinlikleri ve ilgi alanları doğrultusunda Siber Vatan takımlarında yer alma imkânına sahip olacak. Böylelikle öğrencilerin program süresince kazandıkları bilgi ve becerilerin eğitimlerle sınırlı kalmaması, gençlerin takım çalışmaları ve uygulamalı faaliyetlerle gelişimlerini sürdürmeleri hedefleniyor. Türkiye Siber Vatan Programı, bu yapısıyla gençleri yalnızca bir eğitim programına dahil etmek yerine; eğitim, uygulama, yarışma, takım çalışması, mentorluk ve sektör etkileşimini bir araya getiren bütüncül bir yetenek geliştirme modeli sunuyor.

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Türkiye'nin dört bir yanındaki gençler aynı programda buluşuyor

26 Kalkınma Ajansının sahip olduğu yaygın bölgesel yapı sayesinde programın Türkiye'nin 81 ilindeki üniversite öğrencilerine ulaşması hedefleniyor. Programla gençlerin yaşadıkları veya öğrenim gördükleri bölgeden bağımsız olarak siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlara erişimlerinin artırılması amaçlanıyor. Türkiye Siber Vatan Programı; Türkiye'nin dört bir yanındaki genç yetenekleri siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında geleceğe hazırlamayı, gençlerin potansiyelini Türkiye'nin dijital dönüşümüyle buluşturmayı ve dijital sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

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Türkiye'nin dijital geleceğinde yer almak isteyen üniversite öğrencileri için 2027 dönemi başvuruları basvuru.sibervatan.org.tr sitesi üzerinden 30 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.