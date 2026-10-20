Zonguldak'ta üniversite öğrencilerine siber güvenlik ve yapay zeka eğitimi verilecek

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerini siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında yetiştirmeyi amaçlayan Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi başvuruları başladı.

"Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik Yetenek Programı" adıyla 26 kalkınma ajansı aracılığıyla 81 ilde uygulanacak programa bölüm fark etmeksizin bu alanlara ilgi duyan üniversite öğrencileri başvurabilecek.

Çevrim içi eğitimlerle başlayacak program kapsamında başarılı olan öğrenciler, yüz yüze teknik eğitimlere, Capture the Flag (CTF) yarışmasına ve Siber Vatan BootCamp'e katılma fırsatı bulacak.

Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri kalkınma ajanslarınca karşılanacak.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesindeki Siber Vatan Yetkinlik Merkezi'nde Siber Vatan Eğitim Koordinatörü olarak görev yapan Berk Çiçek, başvuruların başladığını belirterek, öğrencileri programa katılmaya davet etti.

Programın bu yıl siber güvenliğin yanı sıra yapay zeka alanını da kapsayacağını ifade eden Çiçek, "Bu seneki programımızda sadece siber güvenliği değil, siber güvenlik ve yapay zeka programını da işleyeceğiz." dedi.

Programın 2025 dönemi katılımcılarından Melisa Kumral da proje geliştirme süreçlerinde mentor ve ekip desteği aldıklarını belirterek, "Siber güvenlik alanında ve alt alanlarında çok fazla bilgi düzeyine sahip olduk, projeler geliştirmiş olduk. Kendimiz de projeler geliştiriyoruz. Bunları yaparken hem mentor destekleri hem de ekip destekleri oluyor." ifadelerini kullandı.