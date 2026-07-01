Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Uzmanından alerjik reaksiyonlara karşı bebeklere "mineral içeren güneş kremleri" kullanın önerisi

        Uzmanından alerjik reaksiyonlara karşı bebeklere "mineral içeren güneş kremleri" kullanın önerisi

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, kimyasal içerikli güneş kremlerin özellikle bebeklerin ciltlerinde tahrişe sebep olabileceğinden mineral içeren güneş kremlerinin kullanılmasını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Uzmanından alerjik reaksiyonlara karşı bebeklere "mineral içeren güneş kremleri" kullanın önerisi

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, kimyasal içerikli güneş kremlerin özellikle bebeklerin ciltlerinde tahrişe sebep olabileceğinden mineral içeren güneş kremlerinin kullanılmasını önerdi.

        Pişkin, AA muhabirine, özellikle 6 aydan küçük bebeklerde güneş kremi kullanılmasını önermediklerini söyledi.

        Bebeklerin ciltlerinin çok daha hassas olduğunu vurgulayan Pişkin, 6 aydan küçük bu bebeklerde reaksiyon ve toksik durum gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.

        Pişkin, güneş kremlerini 6 aydan sonraki bebeklerde önerdiklerini anlatarak, "6 aydan önceki bebeklere açık renkli kıyafetler giydirelim. Özellikle geniş siperlikli olan şapkalar takalım. Saat 10.00 ila 16.00 arasında güneşin dik geldiği vakitlerde bebeklerimiz güneşe maruz kalmasın." dedi.

        6 aydan büyük bebeklerde de her güneş kremini kullanmanın uygun olmadığını aktaran Pişkin, "Güneş kremleri mineralli ve kimyasal içerikli olan güneş kremleri olmak üzere genellikle ikiye ayrılıyor. Biz özellikle çocuklarda mineralli olan güneş kremlerini kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunların içerisinde çinko oksit veya titanyum oksit dediğimiz malzemeler bulunuyor." diye konuştu.

        Pişkin, güneş kremi kullanırken en çok yapılan yanlışlardan birinin denize gidildiğinde sürülmesi olduğuna değinerek, "Bebeklerimizi güneş kremlerini gerekirse evde sürüp güneşe öyle çıkartmamız lazım. Genellikle sabah sürüyoruz ve akşama kadar bir daha güneş kremi kullanmıyoruz. Bu da doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

        - "30 faktörün üstündeki güneş kremleri yüzde 97'nin üstünde koruyuculuk sağlar"

        İki saatte bir güneş kremlerinin sürülmesi gerektiğine dikkati çeken Pişkin, "Özellikle suya girip denizde uzun süre vakit geçirdiysek, güzel kurulanma yaptıktan sonra güneş kremlerini tekrar kullanmak güneşin zararlı etkilerinden çocuklarımızı, bebeklerimizi koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

        Pişkin, güneş kremlerinde emildikleri zaman vücuda geçen herhangi bir toksik maddesi bulunmadığını vurgulayarak, "Özellikle bu kimyasal içerikli olan güneş kremleri çocukların ciltlerinde, özellikle bebeklerin ciltlerinde irritasyon (tahriş) yapabiliyor, alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. O nedenle bebeklere kimyasal içerikli güneş kremlerini değil, daha çok mineral içeren güneş kremlerini öneriyoruz. Hatta bunları ilk kullanırken mutlaka küçük bir alana sürüp alerjik bir reaksiyon gelişip gelişmediğini kontrol edip ondan sonra sürmeye devam etmekte fayda var." şeklinde konuştu.

        Mutlaka en az 30 faktörlü güneş kremlerini kullanılması gerektiğinin altını çizen Pişkin, "30 faktörün üstündeki güneş kremleri yüzde 97'nin üstünde koruyuculuk sağlar. Hem ultraviyole A'ya hem de ultraviyole B'ye dayanıklı, koruyucu olan güneş kremlerini kullanmak gerekir." dedi.

        Pişkin, güneş kremleri sürüldüğünde D vitamini emiliminin teorik olarak azalacağını ancak çok kısa süreli güneşe maruziyetin D vitamini üretimini yeniden sağlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Ağaçtan düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Ağaçtan düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Zonguldak'ta çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan yandı
        Zonguldak'ta çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan yandı
        Zonguldak'ta yarın denize girmek yasaklandı
        Zonguldak'ta yarın denize girmek yasaklandı
        Anız yangını kontrolden çıkıp ormana sıçradı
        Anız yangını kontrolden çıkıp ormana sıçradı
        BEUN'lu milli judocu Gülenay'dan bronz madalya
        BEUN'lu milli judocu Gülenay'dan bronz madalya
        Hatalı parklar trafiği zaman zaman aksatıyor
        Hatalı parklar trafiği zaman zaman aksatıyor