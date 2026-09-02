Zonguldak BEUN Hastanesi PET/CT ünitesi uygulamaları Avrupa akreditasyonuna layık görüldü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'nde özellikle kanser hastalıklarının tanılanmasında kullanılan Nükleer Tıp PET/CT ünitesi uygulamaları, Avrupa Nükleer Tıp Kurulu tarafından 2026-2030 dönemi için Avrupa akreditasyonuna layık görüldü.

Yaklaşık 14 yıl önce kurulan ve 2026 yılına kadar Batı Karadeniz'in tek PET/CT merkezi olarak faaliyet gösteren üniteye, haziran ayında dijital PET/CT görüntüleme cihazı alındı.

Yeni dijital cihazın ardından hastanenin Nükleer Tıp Bölümü'nün başvurusuyla, "Avrupa Tıp Uzmanları Birliği" bünyesinde bulunan "Avrupa Nükleer Tıp Kurulu", merkezin PET/CT uygulamalarını akredite etti.

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Zonguldak BEUN Hastanesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rabiye Uslu Erdemir, gazetecilere, akreditasyonla merkezlerinde yapılan işlemlerin Avrupa standartlarında olduğunun tescillendiğini söyledi.

Yaptıkları işin kalitesini gösterebilmek için bu başvuruyu yaptıklarını belirten Erdemir, "Bu başvuru sonucunda da 2026-2030 dönemi içerisinde Nükleer Tıp PET/CT bölümü olarak Avrupa akreditasyonuna layık görüldük, böyle bir belge aldık. Bunun dışında belge için başvuruda bulunan, süreci devam eden veya başvuru yapmamış merkezler de olabilir. Bu belgenin olması, bir merkezin en iyi PET/CT merkezi olduğunu göstermiyor ama yaptığı kalitedeki işlerin Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

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Erdemir, bu akreditasyonu alabilmek için çok büyük bir hastane olmak, hasta ve yatak sayısının çok fazla olması, birden fazla cihaza sahip olmak gibi özelliklerin gerekmediğine dikkati çekerek, "Var olan cihazınızın teknik altyapısı tabii ki önemli ama bunun dışında sizin uygulamalarınız, protokolleriniz, hastalara yaptığınız işlemlerin Avrupa standartları ölçüsünde olması yeterli oluyor. Bu belgeyi alırken personel ve hekimlerin niteliği, işleyen sisteminizin arkasındaki organizasyonun mükemmeliyetine bakılıyor." şeklinde konuştu.

Hastaların tek bir kez PET/CT çektirmediğine değinen Erdemir, "Genel olarak kanser hastalarımız olduğu için birden fazla sayıda veya merkezde görüntülemeleri yapılabiliyor. Belli bir standartta olduğu zaman, buradan başka bir yere, Avrupa'da bir yere gittiğinde veya Avrupa'dan ülkemize geldiğinde görüntüleme ve raporların birebir değerlendirilmesi, karşılaştırılması, tedaviye yanıtların değerlendirilmesi çok daha doğru ve kolay bir şekilde yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.