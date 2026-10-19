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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Ulusoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, üniversitenin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Ulusoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, üniversitenin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluştu.

        Rektör Ulusoy, Akademi Kafe'de düzenlenen programda, eğitim, araştırma, bilimsel üretim ve topluma katkı alanlarında kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

        Üniversitenin 13 ayrı kampüste 16 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 35 uygulama ve araştırma merkeziyle faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü aktaran Ulusoy, 69 farklı ülkeden gelen 1345 uluslararası öğrenci dahil olmak üzere toplam 29 bin 912 öğrenciye akademik eğitim verdiklerini söyledi.

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        Şehrin sanayi, kültür, ekonomi, sağlık ve bilim meşalesini gururla taşıyan köklü bir yükseköğretim kurumu olma sorumluluğuyla hareket edeceklerini vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:

        "Eğitimde niteliği yükseltmek, bilimsel araştırmalarda öncü olmak, sağlıkta bölgenin umudu haline gelmek ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak adına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini hak ettiği zirveye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu başarı hikayesi, akademisyenlerimizden idari personelimize, öğrencilerimizden şehrimizin tüm paydaşlarına ve siz kıymetli basın mensuplarımıza kadar büyük bir birlikteliğin eseridir."

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        Toplantı, Ulusoy'un gazetecilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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