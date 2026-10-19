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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak Limanı, sağanakla denize taşınan atıklarla kaplandı

        Zonguldak Limanı, sağanakla denize taşınan atıklarla kaplandı

        Zonguldak'ta sağanağın ardından derenin taşıdığı evsel atıklar limanda kirliliğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Zonguldak Limanı, sağanakla denize taşınan atıklarla kaplandı

        Zonguldak'ta sağanağın ardından derenin taşıdığı evsel atıklar limanda kirliliğe neden oldu.

        Kentte dün etkili olan sağanakta debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin taşıdığı ağaç parçaları ve genellikle pet şişelerden oluşan evsel atıklar, Zonguldak Limanı'nda birikti.

        Teknelerin ve sandalların çevresinde toplanan çöpler ve pet şişeler suyun yüzeyini kapladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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