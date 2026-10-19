Zonguldak Limanı, sağanakla denize taşınan atıklarla kaplandı

Teknelerin ve sandalların çevresinde toplanan çöpler ve pet şişeler suyun yüzeyini kapladı.

Kentte dün etkili olan sağanakta debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin taşıdığı ağaç parçaları ve genellikle pet şişelerden oluşan evsel atıklar, Zonguldak Limanı'nda birikti.

Zonguldak'ta sağanağın ardından derenin taşıdığı evsel atıklar limanda kirliliğe neden oldu.

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