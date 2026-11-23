3 TUTUKLAMA

Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonunda adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden E.T., B.A. ve M.B. tutuklanırken, E.Ü. serbest bırakıldı, E.Y., B.Ç. ve K.F. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan hesap sahibi şüpheli F.D.’nin de tutuklama talebi reddedilerek, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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Duygu ELMA ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,