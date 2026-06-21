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        Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

        Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü ve taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

        Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü ve taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na Zonguldak Belediyesi çelengi sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem yaptığı konuşmada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

        Kentin kaderini değiştiren, emeğin ve üretimin simgesi haline gelen Uzun Mehmet'i saygı ve minnetle andığını belirten Erdem, "21 Haziran Zonguldak için sıradan bir tarih değildir. 21 Haziran, kentin bağımsızlığına, emeğine ve geleceğine sahip çıkma iradesinin tarihidir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu da program sonrası gazetecilere şu değerlendirmede bulundu:


        "1918-1922 Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük Önder Atatürk, dağılan bir imparatorluğu, kırılan bir milleti, dağılan bir orduyu toplamıştır. Yeniden, 1919'da Samsun'a çıkışıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ruhu, Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Bu süreçte 21 Haziran'da Fransız işgalindeki Zonguldak'ı Fransızlar terk etmek zorunda kalmışlardır. Allah vatanımıza düşman potini değdirmesin. Buna kimse cesaret edemez."

        Daha sonra Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından kentin kurtuluşu, kömürün önemi ve kömürün Uzun Mehmet tarafından bulunmasına ilişkin konuşmalar yapıldı.



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