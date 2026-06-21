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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü muharip uçakların geçişiyle kutlandı

        Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü muharip uçakların geçişiyle kutlandı

        Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kent semalarında 3 savaş uçağı saygı geçişi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü muharip uçakların geçişiyle kutlandı

        Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kent semalarında 3 savaş uçağı saygı geçişi gerçekleştirdi.

        21 Haziran Zonguldak'ın Kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen muharip uçuşta, 3 F-4 savaş uçağı Kozlu Sahili'ndeki Şaban Bilgin Parkı'nda saygı geçişi yaptı.

        Vatandaşlar, uçuşu Kozlu Sahili'nin yanı sıra evlerinden ve binaların çatı katlarından izledi.

        Uçuş yaklaşık 10 dakika sürdü.





        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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