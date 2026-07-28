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        Zonguldak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 08:58 Güncelleme:
        Zonguldak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kilimli Sahil Yolu'nda merkez istikametine seyir halinde bulunan E.E. idaresindeki 05 EE 660 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 67 AEN 249 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü E.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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