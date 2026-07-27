Zonguldak'ta motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Perşembe yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, RE OM 29 plakalı otomobil ile Şura U'nun (23) kullandığı 67 AFM 056 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Şura U. yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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