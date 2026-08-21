Zonguldak'ta balıkçı esnafı, yeni iş yerlerine geçiş için protokolün imzalanmasını istedi

Zonguldak'ta balıkçı esnafı, belediye tarafından yaptırılan balıkhanedeki iş yerlerine geçiş için gerekli protokolün imzalanmaması nedeniyle yaşadıkları sorunun çözülmesini talep etti.

Grup adına açıklama yapan balıkçı esnafı Bayram Yılmaz, amaçlarının herhangi bir kurum veya kişiyi hedef almak olmadığını belirterek, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yılmaz, toplanma amaçlarının "bağcıyı dövmek değil üzüm yemek" olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi burası kamusal alan. Ya burayı yıkın ya da yapın diyoruz. Burada kamusal bir zarar var. 1,5 yıla yakındır bu halde duruyor. Burası meyhane oldu, tuvalet oldu. Yazık, günah değil mi?" dedi.

REKLAM

Zonguldak'ın küçük ve dar bir alana sıkıştığına dikkati çeken Yılmaz, sorunun tartışmayla değil, tarafların bir araya gelmesiyle çözülebileceğini vurgulayarak, protokolün imzalanması gerektiğini sözlerine ekledi.