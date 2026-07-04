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        Zonguldak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

        Zonguldak- Ereğli kara yolu Elmacı mevkisinde Mehmet B. (50) idaresindeki 67 AFA 675 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile motosiklette bulunan kızı D.B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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