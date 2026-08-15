Zonguldak'ta bıçaklı kavgada gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Y.E.C. (20) ile Celal Can E. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.C, kendisini darbettiği iddia edilen Celal Can E'yi bıçakla yaralamıştı.

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