Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, hastanede öldü

        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, hastanede öldü

        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, hastanede öldü

        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

        Bahçelievler Mahallesi'nde Y.E.C. (20) ile Celal Can E. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.C, kendisini darbettiği iddia edilen Celal Can E'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Balık tezgahlarında palamut bolluğu
        Balık tezgahlarında palamut bolluğu
        Eşiyle tartışınca inşaat halindeki binaya çıktı, ekipler seferber oldu
        Eşiyle tartışınca inşaat halindeki binaya çıktı, ekipler seferber oldu
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        BEUN'dan yapay zeka hamlesi: TÜBİTAK'tan destek geldi
        BEUN'dan yapay zeka hamlesi: TÜBİTAK'tan destek geldi
        Çöp kovasını kağıt gibi ezdi, 10 bin lira ceza yedi
        Çöp kovasını kağıt gibi ezdi, 10 bin lira ceza yedi
        Zonguldak'ta bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu
        Zonguldak'ta bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu