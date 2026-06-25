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        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


        Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde gece saatlerinde, A.A. (40) ile G.B. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, A.A'yı bıçakladı.

        Kendi imkanlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden yaralı A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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