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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta bir binanın 4. katının duvarında yetişen incir ağacının boyu 2 metreye yaklaştı

        Zonguldak'ta bir binanın 4. katının duvarında yetişen incir ağacının boyu 2 metreye yaklaştı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 katlı iş merkezinin dördüncü katının duvarında büyüyen incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bir binanın 4. katının duvarında yetişen incir ağacının boyu 2 metreye yaklaştı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 katlı iş merkezinin dördüncü katının duvarında büyüyen incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

        Rampalı Çarşı olarak bilinen iş merkezinin 4. katında duvardaki gider borusunun girişinde çıkan incir ağacı yaklaşık iki metre boya ulaştı.

        Esnaf Fatih Orhan, AA muhabirine, incir ağacının duvarda nasıl yetiştiğini kendilerinin de merak ettiğini belirterek, "Milletin toprağa diktiği ağaç tutmuyor ama betonda tutuyor. Şaşılacak bir şey." dedi.

        Esnaf Halil Pehlivan da "Biz de uzun zaman sonra fark ettik orada ağaç çıktığını. Enteresan bir durum. Rüzgarın getirdiği tohumdan olabilir diye düşünüyoruz. Meyvenin çekirdeğinden de çıkmış olabilir." diye konuştu. ​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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