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        Zonguldak'ta denize giriş yasağının sonlanmasının ardından plajlarda yoğunluk yaşandı

        Zonguldak'ta sona eren 4 günlük denize giriş yasağının ardından vatandaşlar plajlara akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Zonguldak'ta denize giriş yasağının sonlanmasının ardından plajlarda yoğunluk yaşandı

        Zonguldak'ta sona eren 4 günlük denize giriş yasağının ardından vatandaşlar plajlara akın etti.

        Valilik tarafından kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması nedeniyle alınan yasak kararının sona ermesinin ardından plajlarda yoğunluk yaşandı.

        Sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenler, Kapuz Plajı'nda denizin keyfini çıkardı.

        Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattında güvenlik şamandıralarının çekildiği tesiste, olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir alındı.

        Cankurtaran ekipleri, güvenlik şamandıralarını geçen vatandaşlara anons yaparak uyarılarda bulundu.

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        Kentte hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19,7 derece, nem ise yüzde 73 olarak ölçüldü.

        Cankurtaran Hasan Sarı, gazetecilere, kentte 4 gündür denize girişlerin yasak olduğunu anımsattı.

        Bu süreçte tesisin tadilatını ve tamiratını yaptıklarını belirten Sarı, "Tesis temizliği yapıldı, çöpler temizlendi. Bu süreçte tesisimiz yeniden açılmış gibi oldu. Halkımız yeniden denize girmeye başladı. 6 cankurtaran olarak görev yapıyoruz. Bu zamana kadar çok şükür bir can kaybımız olmadı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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