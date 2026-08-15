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        Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde bulunan kayalıklarda dengesini kaybeden F.Ö. (67), yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı F.Ö'ye, sağlık personelince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

        Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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