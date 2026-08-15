Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde bulunan kayalıklarda dengesini kaybeden F.Ö. (67), yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı F.Ö'ye, sağlık personelince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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