Zonguldak'ta bodrum kata giren sansar yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir okulun bodrum katına giren sansar, veteriner ve itfaiye ekiplerince yakalandı.



Alaplı Ahmet Zeki Atalay İlkokulunun bodrum katında sansar olduğu ihbarı alan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.



Ekiplerce kısa sürede yakalanan sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



Veteriner hizmetleri görevlisi Yusuf Baş, gazetecilere, sansarın sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salınacağını ifade etti.

