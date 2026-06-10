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        Zonguldak'ta çevreyi kirleten firmaya 191 bin 868 lira ceza kesildi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen işletmeye 191 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çevreyi kirleten firmaya 191 bin 868 lira ceza kesildi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen işletmeye 191 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı incelemede, ilçedeki bir işletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan talaş tozu ve dumanın çevreye kontrolsüz yayıldığı tespit edildi.

        Yapılan değerlendirmelerde çevreye yayılan talaş tozu ve dumanın doğal yaşamı olumsuz etkilediği, bölgede bulunan konut ve iş yerlerinde yoğun kirliliğe neden olduğu belirlendi.

        İnsan sağlığını tehdit eden ve yaşam kalitesini düşüren durum karşısında yasal işlemler başlatılarak, işletmeye 191 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

        Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da inceleme başlatıldığı bildirildi.

        İlgili işletme hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı, çevre kirliliğine neden olan kişi ve kuruluşlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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