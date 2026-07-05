Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta denizde kaybolan genç aranıyor

        Zonguldak'ta denizde kaybolan genç aranıyor

        Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Zonguldak'ta denizde kaybolan genç aranıyor

        Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, B.K. (33) arkadaşı B.S. (34) ile Tersane Plajı'na geldi. İki arkadaş, plaj görevlilerince Valilik kararıyla denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarıldı.

        Bölgeden ayrılan iki arkadaş, tren geçidinin bulunduğu tüneli kullanarak yaklaşık 300 metre ilerideki kayalıklara geçti. Burada denize giren B.K. bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşını kurtarmak amacıyla denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren B.S. kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        B.K'nin bulunması için Deniz Kulübü ile Kapuz Plajı arasındaki bölgede deniz ve kıyı şeridinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve barınma esasları belirl...
        Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve barınma esasları belirl...
        Yaz aylarında ishal ve kusma vakalarına dikkat
        Yaz aylarında ishal ve kusma vakalarına dikkat
        Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı
        Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı
        Filyos Sahili'ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu
        Filyos Sahili'ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu
        Alaplı Akçakoca yolunda kaza;5 yaralı
        Alaplı Akçakoca yolunda kaza;5 yaralı
        Ereğli'de denizde hortum oluştu
        Ereğli'de denizde hortum oluştu