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        Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

        Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

        Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

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