Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı
Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Giriş: 05.07.2026 - 09:02 Güncelleme:
Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.
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