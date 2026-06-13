Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

        Zonguldak'ta evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

        Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda evinde iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Zonguldak'ta evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

        Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda evinde iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada, kök kenevir bitkisi, 12 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ile kenevir yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen iklimlendirme ve özel aydınlatma sistemi ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli M.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek

        Benzer Haberler

        Kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuş
        Kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuş
        Yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle sınava geldi, amcası 4 dakika kala kendi...
        Yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle sınava geldi, amcası 4 dakika kala kendi...
        Zonguldak'ta LGS heyecanı: Kimliğini evde unutunca 16 kilometrelik yol için...
        Zonguldak'ta LGS heyecanı: Kimliğini evde unutunca 16 kilometrelik yol için...
        Serinlemek için girdiği şelalede boğuldu
        Serinlemek için girdiği şelalede boğuldu
        Zonguldak'ta şelaleye giren genç boğuldu
        Zonguldak'ta şelaleye giren genç boğuldu
        Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı