Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ankara-Zonguldak kara yolu Sapça yol ayrımı mevkisinde Ö.Ö. idaresindeki 67 ACB 202 plakalı otomobil ile E.İ'nin kullandığı 52 DB 848 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 67 ACB 202 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile E.İ. ve Y.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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