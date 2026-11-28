Zonguldak'ta zıpkınla balık avlamak için denize açılan iki dalgıç, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeci kayıt altına aldı.

Sabah saatlerinde Kozlu Limanı'ndan denize açılan Batur Hamarat (52) ve Şendoğan Arık (51), dalış yaptıkları sırada mavi yengeci fark etti.

Yengeci su yüzeyine çıkaran Hamarat ve Arık, bir süre görüntüsünü kaydettikten sonra hayvanı yeniden denize bıraktı.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık ve dalgıçlık yapan Hamarat, gazetecilere, geçen yıl da dalış sırasında mavi yengeç gördüklerini söyledi.

Bu yıl karşılaştıkları yengecin daha büyük ve renginin daha canlı olduğunu belirten Hamarat, "Kış aylarında suların soğumasıyla beraber Karadeniz'in muhtelif yerlerinde çok nadir de olsa bazen görülüyor. Zonguldak bölgesinin haricinde de bazı yerlerde ağlara takıldı daha önceki yıllarda. Arkadaşlarımız paylaştılar. Canlı olarak yakaladık. Çekimini yaptık. Daha sonra suya bıraktık." diye konuştu.

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Mavi yengecin Marmara Denizi üzerinden Karadeniz'e ulaştığını düşündüklerini dile getiren Hamarat, türün Ege ve Akdeniz'de yaşadığını, Marmara'da avlanan balıkçı arkadaşlarının da son yıllarda popülasyonda artış gözlemlediklerini ve bazı bölgelerde daha sık karşılaştıklarını anlattıklarını ifade etti.

Mavi yengecin özel bir tür olduğuna dikkati çeken Hamarat, "Her şekilde doğayı korumakla da mükellefiz. Öncelikle bizim ana hedefimiz böyle. Yeter ki burada yaşayabilsin, üreyebilsin, çoğalabilsin. Çoğalırsa belki önümüzdeki yıllarda ticari olarak da bir katkısı olabilir. Ticari olmasa da çok dert değil. Yeter ki bu hayvanlar burada tutunabilsinler." dedi.

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Arık da mavi yengecin Saros Körfezi'nde yoğun görülen bir tür olduğunu belirterek, "Son yıllarda Marmara'daki arkadaşlar da bize sürekli gördüklerini söylüyorlardı. Yalnız 2 senedir Karadeniz'de ara ara olmak şartıyla rastlıyoruz. Ekolojik denge değişiyor. Daha değişik türler de Karadeniz'e giriyor." diye konuştu.