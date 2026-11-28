Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 tutuklu sanığa verilen 5 yıl 8'er ay hapis cezası Yargıtayca onandı.

Taraf avukatları, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince Nourtani'nin cesedinin 10 Kasım 2023'te ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin görülen 6 sanıklı davada verilen mahkumiyet kararlarının, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından Yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

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Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı belirtilen Yargıtay kararında, sanıklar H.K. ve E.G. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 5 yıl 8'er ay hapis cezasının onandığı kaydedildi.

Kararda, sanıklar A.Ç, E.D. ve S.K'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca temyiz incelemesine tabi olmaması gerekçesiyle oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

Kararda, tutuklu sanık A.A'nın avukatı tarafından temyiz isteminde bulunulmadığı için bu sanık yönünden ret görüşüne iştirak edilmediği ifade edildi.

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- Olay

Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

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Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince, ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak ocağı yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

Mahkeme heyeti, 11 Nisan 2025'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar E.G. ve H.K. hakkında alt sınırdan uzaklaşarak "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 8'er ay, diğer tutuklu sanık A.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetmişti.

Tutuksuz sanıklar E.D. ve S.K. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına karar verilmişti. Aynı suçtan diğer tutuksuz sanık A.Ç'ye ise olayın aydınlatılmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olması dolayısıyla takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

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Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin, tutuksuz sanıkların da yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırmıştı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince 3'ü tutuklu 6 sanığa verilen ve 1 yıl 8 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen cezalar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunmuştu.