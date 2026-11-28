Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde kurulan Bilim İletişim Ofisi "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, 3. Kariyer Zirvesi'nde "Üniversiteden İş Hayatına: Kariyer Planlaması" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Programda, Gençlerin kariyer yolculuklarına yön vermeleri, bireysel potansiyellerini keşfetmeleri ve profesyonel hayata hazırlanmaları ele alındı.

Moderatörlüğünü BEUN Bilim İletişim Ofis Sorumlusu Öğretim Görevlisi Yağmur Atalay'ın üstlendiği programa, BEUN Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, kariyer planlamasına ne zaman ve nasıl başlanması gerektiğinden işverenlerin genç yeteneklerden beklentilerine, bireysel yetkinliklerin geliştirilmesinden Üniversitenin öğrencilerine sunduğu kariyer fırsatlarına kadar pek çok konu değerlendirildi.

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Kariyer planlaması üniversite yıllarında başlıyor

Söyleşinin ilk bölümünde, kariyer planlamasının üniversite eğitiminin hangi aşamasında başlaması gerektiği ve öğrencilerin geleceklerine yönelik nasıl bir yol haritası oluşturabilecekleri ele alındı.

Kariyer planlamasının yalnızca mezuniyet sonrasında iş bulmaya yönelik bir hazırlık süreci olarak değil, üniversitenin ilk yıllarından itibaren şekillenen çok yönlü bir gelişim süreci olduğu belirtildi. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca kariyer hedeflerini belirlemeleri, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak fırsatları değerlendirmeleri farkındalık kazanmalarının önemi konuşuldu.

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Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrasında hangi alanda çalışmak istediklerine ilişkin yaşadıkları kararsızlıklar da söyleşinin önemli konu başlıklarından biri oldu.

Gençlerin kendi ilgi alanlarını, güçlü yönlerini ve bireysel potansiyellerini keşfederek kendilerine uygun bir kariyer yolu belirlemeleri, kişisel ve mesleki gelişimleri için yapabilecekleri yatırımlar ile kariyer yolculuklarında karşılaştıkları güçlükler değerlendirildi.

Sektörün önde gelen firmalarının öğrencilerle buluştuğu Kariyer Zirvesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, işverenlerin genç yeteneklerden beklentileri de gündeme taşındı.

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Değişen ihtiyaçları doğrultusunda gençlerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile üniversite eğitimi süresince profesyonel hayata hazırlanmak adına atabilecekleri adımlar ele alındı. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde sektörün beklentilerini tanımalarının kariyer gelişimleri açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

BEUN'dan öğrencilerin kariyer yolculuğuna destek

Öğrencilerin kariyer gelişiminde Kariyer Merkezinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Seda Tapdık, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyer planlamasında öğrencilerimizin öncelikle kendilerini tanımalarını önemsiyoruz. Kişilik envanterleri aracılığıyla öğrencilerimizin bireysel özelliklerini, güçlü yönlerini ve çalışma eğilimlerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin kendi özellikleri ile sektörlerin beklentileri arasındaki uyumu değerlendirmelerini ve kariyer tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarını amaçlıyoruz."

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Söyleşinin son bölümünde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kariyer Zirvesi'nin öğrenciler ve genç profesyoneller açısından taşıdığı önem değerlendirildi. Kariyer Zirvesi'nin üniversite ile sektör arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine katkı sunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Seda Tapdık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kariyer Zirvesi ile öğrencilerimizi henüz mezun olmadan sektörün önde gelen firmalarıyla buluşturmayı, sektörün beklentilerini yakından tanımalarını ve profesyonel hayata hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Özellikle mülakat simülasyonları sayesinde öğrencilerimize gerçek bir iş görüşmesinde karşılaşabilecekleri süreçleri deneyimleme fırsatı sunuyoruz. En büyük beklentimiz, öğrencilerimizin bu zirveden kendi geleceklerine ilişkin daha güçlü bir farkındalık kazanarak ayrılmaları."

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Gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri, kariyer hedeflerini bilinçli bir şekilde belirlemeleri ve üniversite yıllarını mesleki gelişimleri açısından etkin değerlendirmelerine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan söyleşi, kariyer planlamasına ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.