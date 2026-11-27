Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Sevgi, saygı ve eşitlik temelinde, şiddetten uzak bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, günün anlam ve önemine yönelik hazırlanan farkındalık kokartları takıldı. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele mesajlarının yer aldığı etiketler pazar tezgâhlarına asıldı.

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, pazar esnafı ve vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

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