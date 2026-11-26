Yüzünden yaralanan Yarbaşı ile ayağından yaralanan Özaltın'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kuruma bağlı Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğüne ait maden ocağında eksi 360 ile 460 kodunda üretim sırasında çalışan Enes Yarbaşı (33) ve Hüseyin Özaltın (23), kömür yığınının kayması sonucu yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.