Zonguldak'ta maden ocağındaki iş kazasında 2 işçi yaralandı
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Kuruma bağlı Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğüne ait maden ocağında eksi 360 ile 460 kodunda üretim sırasında çalışan Enes Yarbaşı (33) ve Hüseyin Özaltın (23), kömür yığınının kayması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüzünden yaralanan Yarbaşı ile ayağından yaralanan Özaltın'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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