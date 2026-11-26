Zonguldak'ta kömür yıkama tesislerinden çıkan atıkların limana zarar vermesini önlemek amacıyla 1945 yılında kayalar oyularak inşa edilen Varagel Tüneli, 81 yıllık geçmişiyle kentin madencilik tarihinin izlerini taşıyor. Bir dönem saatte 140 tona kadar kömür atığı taşıyabilecek kapasitede tasarlanan tünel, bugün yürüyüş güzergahı olarak kullanılıyor.

Zonguldak'ta taş kömürünün işlendiği lavuar tesislerinden çıkan ve şist adı verilen atıklar, geçmişte demir yolu hattı üzerinden iki ayrı tünelden geçirilerek denize ulaştırılıyordu. Devrilebilir vagonlarla taşınan atıklar, liman arkasındaki döküm noktasından denize boşaltılıyordu. Ancak deniz akıntılarının atıkları yeniden limana taşıması ve dalgalı havalarda döküm işleminin tehlikeli hale gelmesi üzerine yeni bir taşıma sistemi kurulması kararlaştırıldı.

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Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ) Etüt ve Fen Grubu Müdürlüğü tarafından deniz derinliği ve arazi yapısı üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerin ardından atıkların Fener Burnu'nun arkasından denize dökülmesinin daha uygun olacağı belirlendi. Alternatif güzergahlar ve havai hat kurulması gibi seçeneklerin de değerlendirildiği çalışmalar sonucunda ekonomik açıdan en uygun yöntem olarak eğimli bir tünel açılmasına karar verildi.

Kayaların içerisinden 240 metrelik tünel açıldı

1945 yılında Kretase dönemine ait kalker kayaların oyulmasıyla inşa edilen tünel, liman arkasından Fener Kulesi'nin kuzeyine ulaşacak şekilde tasarlandı. Yüzde 10,6 eğime sahip 240 metre uzunluğundaki tünele, 150 ve 142 metrelik iki bölümden oluşan toplam 292 metre uzunluğunda taşıma bandı yerleştirildi.

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Dönemin mühendislik hesaplamalarına göre saatte 130 ila 140 ton atık taşıyabilecek kapasitede tasarlanan sistem, 10 tonluk bir vagonun yükünün yaklaşık 4 dakikada taşınmasına imkan sağlayacak şekilde planlandı. Deniz seviyesinden 32 metre yükseklikte bulunan döküm noktasında ise deniz derinliği 20 ila 25 metre olarak belirlendi.

19451958 yılları arasında kullanılan tünelden taşınan atıkların bir bölümü denize dökülürken, bir bölümüyle de Fener semtindeki subatanlar ve çukur alanlar dolduruldu.

42 yıl boyunca betonla kapalı kaldı

1958 yılında işlevini yitiren tünelin giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle betonla kapatıldı. Yaklaşık 42 yıl boyunca kapalı kalan tünelin ağızları, 2000 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından yeniden açıldı. İçerisinde temizlik çalışması yapılan tünel, kültürel amaçlarla kullanılmak üzere Zonguldak Belediyesi'ne devredildi.

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2015 yılından sonra Zonguldak Limanı ile Fener semtini birleştiren turistik gezi güzergahına dahil edilen tünel, 8 Mayıs 2019 tarihinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi. Bölge, Kelebeğin Rüyası gibi filmlere de konu oldu.

Karadeniz'in fırtınalarına tanıklık etti

Tünelin bulunduğu kıyı şeridi, geçmişte şiddetli fırtınalara da sahne oldu. Özellikle 1900 ve 1931 yıllarında yaşanan fırtınalar Zonguldak Limanı'nda büyük hasara yol açtı. Bölgede 22 Aralık ile 1 Şubat arasındaki dönemde görülen ve halk arasında "erbain" olarak adlandırılan fırtınalarda dalgaların 15 metreye kadar yükseldiği, liman içerisindeki teknelerin ve gemilerin dahi battığı tarihi kayıtlara yansıdı.

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Bir dönem kömür endüstrisinin atık taşıma hattı olarak kullanılan Varagel Tüneli'nden bugün yayalar geçiyor. Ziyaretçiler, kayaların içerisinden uzanan tarihi tünelde yürüyerek Karadeniz kıyısına ve Fener semtine ulaşıyor.

Tünelin çevresindeki tarihi madenci lojmanları ve deniz feneri de bölgenin geçmişinden günümüze ulaşan yapılar arasında bulunuyor.