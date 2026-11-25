Başhekim Çetin ve Müdür Yılmaz'dan Bozkurt'a ziyaret
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt’u ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, hastanede yürütülen çalışmalar, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri ve hastanenin ihtiyaçları değerlendirildi. Milletvekili Saffet Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Başhekim Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz’a teşekkür etti.
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