Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde seyir halinde olan H.M.Ö. yönetimindeki 67 AGK 378 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü, yerde sürüklenerek yol kenarındaki çöp kovasına çarptı. Kazayı gören çevredekiler, yaralıların yardımına koşup 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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