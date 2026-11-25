Üniversite ile sektör arasındaki ilişkilerin de değerlendirildiği toplantıda, akademisyenler ve dış paydaşlar fakültenin çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantıya Doç. Dr. Tuğba Akdal, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ceylan, Doç. Dr. Bilal Süslü, Doç. Dr. Zöhre Akyol, Dr. Öğr. Üyesi Gülay Acar Göktepe, Mustafa Masat, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Zonguldak Kömür Jeoparkı Yüksek Jeoloji Mühendisi Arzu Öztürk, İhlas Haber Ajansı Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ, Zonguldak İmza Gazetesi Temsilcisi Osman Sav, Susma Gazetesi Temsilcisi Bahattin Arı ve mezun öğrenci temsilcisi Kaan Mızrak katıldı.

Toplantıda sunum yapan Prof. Dr. Hamza Çeştepe, fakültenin akademik yapısı, eğitim öğretim faaliyetleri, bölümleri ve uygulamalı eğitim olanakları hakkında bilgi verdi. Çeştepe, fakültenin yeni dönemde yürüttüğü çalışmalar ve yaşanan gelişmeleri paydaşlarla paylaştı.

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