TEKRAR HEYELAN OLDU, 1 KÖPEK ÖLDÜ

Zonguldak’ta, sağanak nedeniyle heyelanın yaşandığı Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak’taki aynı noktada akşam saatlerinde yeniden heyelan meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan bir telekomünikasyon firması çalışanı ile 3 köpek heyelan nedeniyle çamurun altında kaldı. Çevredekiler ve olay yerinde bulunan ekiplerin yardımıyla telekomünikasyon firması çalışanı ve 2 köpek çamurdan çıkarıldı. Yapılan kontrolde firma çalışanları ile 2 köpeğin durumunun iyi olduğu belirlenirken 1 köpek ise öldü.

Öznur GÜNEŞ/ ZONGULDAK,