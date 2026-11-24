Ekipler, yolu kapatan toprak ve ağacın kaldırılması için iş makinesiyle çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesi sonucu iki katlı bir bina, önlemler alınıncaya kadar geçici olarak boşaltıldı. Binada ikamet eden 2 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.

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