Kaza, gece saatlerinde Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. (54) yönetimindeki Efe Tur firmasına ait 41 EFE 37 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile Y.T. (44) idaresindeki 59 UC 384 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon, yol kenarında bekleyen 67 YE 772 plakalı kamyonete de çarptı.

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