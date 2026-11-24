Köyü gece su bastı, ahırlar ve samanlıklar zarar gördü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu köyünde gece saatlerinde su baskını yaşandı. Her yıl benzer mağduriyet yaşadıklarını belirten köy sakinleri, suyun ahırlara, samanlıklara ve tarım arazilerine zarar verdiğini, evlerin temellerine kadar ulaştığını söyledi.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu köyünde gece saatlerinde su baskını yaşandı. Her yıl benzer mağduriyet yaşadıklarını belirten köy sakinleri, suyun ahırlara, samanlıklara ve tarım arazilerine zarar verdiğini, evlerin temellerine kadar ulaştığını söyledi.
Köy sakinlerinden Mert Gemici ve Mustafa Altan, yağışların ardından aynı sorunla tekrar karşılaştıklarını anlattı. Su baskınlarının evlerinin temellerine de zarar verdiğini belirten Gemici ve Altan, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Her yıl su baskını yaşadıklarını dile getiren köy sakinleri, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.
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