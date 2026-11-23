Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen Sagopa Kajmer konseri, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde sahne alan sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirirken salonu dolduran gençler de parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserde Sagopa Kajmer, kendine özgü tarzı ve sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca izleyicilerin coşkusu dikkat çekerken, gençler sanatçının şarkılarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Organizasyonu gerçekleştiren firma sahibi Atakan Coşkun, Karadeniz Ereğli'de gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Coşkun, "Ereğli'de gençlerimizi sevdikleri sanatçılarla buluşturmak, onların güzel vakitler geçirmesine vesile olmak bizim için çok kıymetli. Sagopa Kajmer konserinde gördüğümüz yoğun ilgi ve salondaki enerji bizleri son derece mutlu etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sanatçımız sahnede kaldı, gençlerimiz de şarkılara eşlik ederek bu güzel atmosferin bir parçası oldu. Bu ilgi, Ereğli'de kültür ve sanat etkinliklerine ne kadar ihtiyaç duyulduğunu da gösteriyor" dedi.

REKLAM

Coşkun, organizasyona katılan müzikseverlere teşekkür ederek, "Karadeniz Ereğli'de farklı müzik türlerini ve sevilen sanatçıları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Amacımız ilçemizde kaliteli organizasyonlara imza atmak, gençlerimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak. Bu gece bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de güzel etkinliklerle Ereğli'de olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.