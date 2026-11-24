Radar uygulamasıyla birlikte araçları durduran ekipler, sürücülerin ve araçların trafik mevzuatına uygunluğunu da kontrol etti. Araçların muayene süreleri ile zorunlu trafik sigortalarının geçerlilik durumları incelendi. Yetki belgesi bulundurması gereken araçların belgeleri de kontrol edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinin Saltukova ve Karapınar güzergâhlarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapay zekâ destekli radar sistemi kullanılarak yapılan kontrollerde, güzergâhlardan geçen araçların hızları takip edildi. Denetimler sonucunda 26 hız ihlali belirlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yapay zeka destekli radar sistemiyle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız sınırını aştığı belirlenen 26 araç tespit edildi. Ekipler, hız kontrollerinin yanı sıra araçların muayene, sigorta ve yetki belgelerini de inceledi.

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