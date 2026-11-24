Valilik önünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle törene katılanlar valilik binasının girişinde toplandı. Keskin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, ellerinde Türk Bayrakları ve flamalarla öğrencilerin de yer aldığı törende saygı duruşunda bulunuldu.

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