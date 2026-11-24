Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), "QS World University Rankings: Sustainability 2027" sıralamasına ilk kez girerek önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS), üniversitelerin çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim performanslarını ölçtüğü 2027 Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Kasım 2026 itibarıyla yayımlanan verilere göre BEUN, ilk kez dâhil olduğu bu prestijli küresel endekste hem dünya hem de Türkiye sıralamasında dikkat çeken bir derece elde etti.

Dünyada 2 Bin 3, Türkiye'de sadece 50 üniversite listeye girebildi

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Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının toplumsal ve çevresel katkılarının titizlikle değerlendirildiği sıralamada bu yıl dünya genelinde yalnızca 2 bin 3 üniversite listeye alınabildi. Küresel ölçekte yoğun rekabetin yaşandığı bu seçkin listede BEUN, 1501+ bandında yer alarak uluslararası sürdürülebilirlik standartlarındaki yetkinliğini kanıtladı.

Türkiye'den yalnızca 50 üniversitenin girebildiği QS Sürdürülebilirlik 2027 listesinde ise BEUN, 36'ncı sırada konumlanarak Türkiye'nin öncü yükseköğretim kurumları arasındaki görünürlüğünü artırdı.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimde uluslararası görünürlük

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QS Sürdürülebilirlik Sıralaması; üniversitelerin akademik çalışmaları, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik araştırmaları, toplumsal eşitlik, eğitimde kapsayıcılık ve yönetişim uygulamalarını mercek altına alıyor. BEUN'un ilk kez katıldığı bu değerlendirmede Türkiye'de 36'ıncı sırada yer alması, BEUN'un son yıllarda kampüs altyapısından bilimsel araştırmalara kadar her alanda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı politikaların uluslararası arenada karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Rektör Ulusoy: "Üniversitemizin uluslararası arenadaki başarılarını artırmaya devam edeceğiz"

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Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, şu ifadeleri dile getirdi:

"Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds'ın 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda Üniversitemizin ilk kez yer almasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Dünya genelinde sadece 2 bin 3, Türkiye'den ise yalnızca 50 üniversitenin girebildiği bu seçkin listede Türkiye 36'ncısı olarak yer almak, Üniversitemizin küresel ölçekteki yükselişinin ve sürdürülebilir gelecek vizyonunun somut bir göstergesidir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bilimsel üretkenliğimizi artırırken; doğaya duyarlı, topluma değer katan ve kurumsal yönetişim ilkelerini merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Başarılarımızı her geçen yıl daha da artırarak Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada üst basamaklara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.

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Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yükseköğretim sistemimize vizyon katan ve desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile tüm YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum."