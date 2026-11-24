İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül de Selçuk'a katılımlarından ötürü teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Selçuk, Öğretmenler Gününde eğitimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Öğretmen olmak. Bir ömre dokunmak" konulu konferansta konuşan Selçuk, mesleki bilgi ve tecrübelerini eğitimcilere aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.