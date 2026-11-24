Zonguldak genelinde dün geceden bu yana aralıklarla sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Alaplı ilçesi Gümeli beldesinin farklı noktalarında yol göçmeleri ve heyelanlar meydana geldi. Akçakoyu Cemevi ile Mollamustafalar arasındaki yol ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.

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