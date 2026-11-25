Vali Hacıbektaşoğlu 'Öğretmenin İzinde' sergisini açtı
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında düzenlenen "Öğretmenin İzinde" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında düzenlenen "Öğretmenin İzinde" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hacıbektaşoğlu çifti, sergide emeği geçen öğrenciler ile öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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