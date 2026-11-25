Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması" sonuçlarına göre dünya genelinde 601800 bandında, Türkiye'de ise 4469 bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından THE tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science Rankings ISR) sonuçları yayımlandı. Farklı bilim dallarını bir araya getirerek küresel ve toplumsal sorunlara bütüncül çözümler üreten üniversitelerin değerlendirildiği sıralamada BEUN, uluslararası alandaki güçlü akademik konumunu bu yıl da istikrarlı biçimde sürdürdü.

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102 ülkeden 1.058 üniversite arasında 601800 bandında yer aldı

Küresel ölçekte katılımın ve rekabetin her geçen yıl daha da arttığı sıralamada bu yıl 102 ülke ve bölgeden toplam 1.058 yükseköğretim kurumu değerlendirmeye alındı. Bir önceki yıl 911 üniversitenin yer aldığı listenin kapsamının 1.058 kuruma genişlediği küresel değerlendirmede BEUN, dünya genelinde 601800 bandındaki yerini koruyarak dünyanın seçkin üniversiteleri arasındaki konumunu sürdürdü.

Türkiye'den sıralamaya girebilen 89 üniversitenin değerlendirildiği ulusal tabloda ise BEUN, aynı puan diliminde yer alan üniversitelerin bulunduğu 4469 bandında konumlanarak Türkiye'nin disiplinlerarası araştırma kapasitesi yüksek üniversiteleri arasında yer aldı.

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Rektör Ulusoy: "Disiplinlerarası bilim üretme kapasitemizi her geçen yıl daha üst basamaklara taşıyacağız"

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, şu ifadeleri dile getirdi:

"Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education tarafından açıklanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Üniversitemizin hem dünya hem de Türkiye sıralamasında elde ettiği bu önemli başarıdan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Dünya genelinde 1.058, Türkiye'den ise 89 üniversitenin yer aldığı bu küresel değerlendirmede konumumuzu güçlendirmemiz; Üniversitemizde farklı bilim alanlarını bir araya getiren araştırma kültürünün somut bir sonucudur.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak temel hedefimiz; klasik sınırların ötesine geçen, sanayi ve toplumla bütünleşen, katma değeri yüksek disiplinlerarası projeler üretmektir. Önümüzdeki süreçte araştırma altyapımızı ve uluslararası iş birliklerimizi daha da güçlendirerek hem Türkiye hem de dünya sıralamalarındaki yerimizi çok daha üst basamaklara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu gurur tablosunun oluşmasında büyük emekleri bulunan tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, idari personelimize ve yenilikçi çalışmalarıyla bizlere güç katan sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Türk yükseköğretimine küresel ölçekte vizyon kazandıran ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile tüm YÖK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum."