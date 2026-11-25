Öğretmenlik mesleğine uzun yıllar hizmet eden emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilirken, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ardından öğrenciler şiirlerini seslendirdi.

Programa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Millî Eğitim Müdürü Uygar Keskin, il protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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