Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un konuşmacı olarak katıldığı "Öğretmen Olmak: Bir Ömre Dokunmak" konulu konferans, Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa; Prof. Dr. Ziya Selçuk, İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Avni Yıldız, MYO Müdürü Semih Çakır, akademisyenler, şube müdürleri, hayırseverler, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, üniversite öğrencileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

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Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül, katılımcılara hoş geldiniz dileklerini ileterek konferansın önemine değindi. Akgül konuşmasında, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktaran bir meslek olmadığını, bir ömre dokunan, karakter inşa eden ve geleceği şekillendiren kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin sabır, fedakârlık ve özveriyle yürüttükleri çalışmaların, eğitim sisteminin en güçlü temeli olduğunu ifade etti.

Bir öğretmenin öğrencisinin hayatında bıraktığı izin, yıllar geçse de silinmediğini belirten Akgül, her öğrencinin arkasında ona yol gösteren, inanan ve emek veren bir öğretmenin bulunduğunu dile getirdi. Eğitimin niteliğinin, öğretmenin niteliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden Akgül, Kdz. Ereğli’de görev yapan öğretmenlerin bu bilinçle büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

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24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, öğretmenlere duyulan vefa ve minneti ifade etmek için önemli bir vesile olduğunu belirten Akgül, bu anlamlı buluşmanın öğretmenlerin mesleki motivasyonuna, mesleki gelişimine ve eğitim camiasının birlik ruhuna katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Akgül, konuşmasının sonunda, Prof. Dr. Ziya Selçuk’a, programa katılım sağlayan tüm misafirlere, programın düzenlenmesinde emeği bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

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Konferansta Prof. Dr. Ziya Selçuk; eğitimin geleceğine ilişkin öngörülerini, değişen eğitim anlayışını, öğretmenliğin taşıdığı anlam ve sorumluluğu ile öğrencilerin gelişiminde öğretmenin rolünü ele aldı. Selçuk’un eğitim dünyasına dair değerlendirmeleri ve bilgi birikimini paylaştığı konuşması, katılımcılar tarafından ilgi ve dikkatle takip edildi.

Program kapsamında öğrencilerin katkıları da yer aldı. Ereğli İlkokulu öğrencileri, Prof. Dr. Ziya Selçuk’u çiçeklerle karşıladı. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlere çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, enstrümanlarıyla gerçekleştirdikleri müzik dinletisiyle programa renk kattı. Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Piri Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise hazırladıkları ikramlarla misafirleri ağırladı.

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Programın sonunda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi tarafından hazırlanan madenci temalı tablo, İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül tarafından Prof. Dr. Ziya Selçuk’a takdim edildi. Selçuk, tabloyu imzalayarak öğretmen adayı bir üniversite öğrencisine hediye etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül, paylaşımları dolayısıyla Prof. Dr. Ziya Selçuk’a, katkı sunan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere, ayrıca katılımlarıyla programa eşlik eden tüm misafirlere teşekkür etti. Konferansın, öğretmenliğin bir meslekten öte, bir ömre dokunmak ve geleceğe iz bırakmak olduğu mesajını bir kez daha gündeme taşıdığı kaydedildi.